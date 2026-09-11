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«Ты где видел, чтобы к пятому бою человек становился звездой UFC?» Малыхин — про Хокита

«Ты где видел, чтобы к пятому бою человек становился звездой UFC?» Малыхин — про Хокита
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Бывший чемпион ONE FC в трёх весовых категориях Анатолий Малыхин высказался о набирающем популярность непобеждённом бойце тяжёлого веса (до 120 кг) UFC американце Джоше Хоките.

«У каждого свой путь. Он выбрал такую дорогу, которая его очень быстро привела к хорошим гонорарам. Сейчас у него бой с Перейрой, я так понял.

Какой это бой будет для него в UFC? Пятый? Ты где видел в UFC, чтобы уже к пятому бою человек звездой становился? Я уверен, что в жизни Джош другой человек. Просто шоу-бизнес, скажем так. UFC диктует свои правила, и Хокит просто под них подстраивается», — сказал Малыхин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Яковлеву.

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