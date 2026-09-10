Кортес-Акоста: Аспиналл — трус, он прячется и не хочет драться с Ганом

Боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC доминиканец Вальдо Кортес-Акоста считает, что чемпион дивизиона британец Том Аспиналл намеренно оттягивает реванш с французом Сирилем Ганом.

«Мне досадно видеть такого чемпиона. Он знает, что должен вернуться и сразиться с Сирилем Ганом. Простите за выражение, но он – трус. Я считаю, что у него было достаточно времени, чтобы восстановиться, вернуться и сразиться за титул. Для меня он чемпион. Чемпион должен быть воином в ринге, а не трусом. Мы не знаем, где он. Он прячется, потому что не хочет драться с Сирилем Ганом», — сказал Кортес-Акоста на пресс-конференции.