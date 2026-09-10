Эдуард Кравцов оценил шансы боксёров Юновидова и Челохсаева в реваншах в Вологде

Председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов поделился ожиданиями от предстоящих поединков с участием российских боксёров Георгия Юновидова и Георгия Челохсаева.

«У нас вечер реваншей. Оба российских боксёра проигрывали в первых поединках своим соперникам. Юновидов действительно проиграл [Крису] Томпсону в первом бою на Филиппинах. Надеюсь, сейчас Георгий убедительно выиграет этот бой. Но Томпсон всё равно стилистически представляет собой очень неудобного для Юновидова соперника.

Что касается пары Челохсаев — [Фарахат] Манилола… После первого боя многие говорили, что Георгий не был готов. Сейчас он очень серьёзно готовился к реваншу и намерен забрать победу. Шансы в этом противостоянии — 50 на 50. Нас ждут интересные поединки», — приводит слова Кравцова пресс-служба Федерации бокса России.

Георгий Юновидов (11-2, КО 7) 11 сентября в Вологде в главном бою турнира «Кубок губернатора Вологодской области» проведёт реванш с южноафриканцем Крисом Томпсоном (16-7-1, КО 9). На кону восьмираундового поединка будет стоять пояс IBA.PRO Intercontinental в тяжёлом весе. В первом бою в октябре прошлого года на турнире «IBA.PRO 11» в Маниле Томпсон победил единогласным решением судей и завоевал этот титул. В соглавном событии шоу в Вологде россиянин Георгий Челохсаев (24-4-1, КО 16) проведёт реванш с Фарахатом Манилолой (13-4, КО 9) из Уганды. Бой в первом полусреднем весе будет рассчитан на восемь раундов. В марте этого года во Владикавказе единогласным решением победил Манилола.