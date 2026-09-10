Шайдуллаев подписал двухлетний контракт с MVP, который вступил в силу в январе — Хельвани

Чемпион Rizin FF в полулёгком весе (до 65 кг) Ражабали Шайдуллаев, представляющий Кыргызстан, заключил двухлетнее соглашение с PFL/MVP, которое вступает в силу в январе. Об этом сообщил журналист Ариэль Хельвани в своём аккаунте в социальной сети Х.

«Ражабали Шайдуллаев сейчас является чемпионом RIZIN и PFL в полулёгком весе. У него остался один бой по контракту с RIZIN, и, скорее всего, он состоится в новогоднюю ночь. Что насчёт его соглашения с PFL/MVP? Насколько мне известно, у него уже есть двухлетний контракт с PFL/MVP, который вступает в силу в январе. Сделка заключена, контракт начнёт действовать в январе. Это отличное усиление их ростера. Без сомнений, он лучший боец в весе до 65 кг за пределами UFC.

Его соперником в новогоднюю ночь, скорее всего, станет 20-летний талант Кёма Акимото. Именно такой бой они анонсировали в клетке после сегодняшнего поединка», — написал Хельвани.