Эдуард Кравцов назвал фаворита в поединке между Габилом Мамедовым и Дастаном Садуулы

Председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов поделился ожиданиями от поединка с участием российского боксёра Габила Мамедова.

«Исходя из состояния, в котором сейчас находится Габил, это будет достаточно конкурентный бой. Садуулы, более-менее, на ходу. Да, Габил тоже целенаправленно готовился к этому противостоянию. И для меня именно Мамедов будет фаворитом. Тем не менее считаю, что нас ждёт конкурентный поединок», — приводит слова Кравцова пресс-служба Федерации бокса России.

Чемпион Европы — 2024, финалист чемпионата Европы — 2017 и Европейских игр — 2019, пятикратный чемпион России Габил Мамедов (1-0) 13 сентября в Оренбурге в шестираундовом поединке в первом полусреднем весе встретится с Дастаном Садуулы (12-4, КО 12) из Казахстана.

В активе Мамедова один профессиональный бой — в январе 2022 года россиянин завоевал пояс EBP. В 2026 году Мамедов стал вторым на Кубке России. Садуулы в двух последних боях боксировал с россиянами Алексеем Мазуром и Тамерланом Оздоевым.