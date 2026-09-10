15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Эдуард Кравцов назвал фаворита в поединке между Габилом Мамедовым и Дастаном Садуулы

Эдуард Кравцов назвал фаворита в поединке между Габилом Мамедовым и Дастаном Садуулы
Комментарии

Председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов поделился ожиданиями от поединка с участием российского боксёра Габила Мамедова.

«Исходя из состояния, в котором сейчас находится Габил, это будет достаточно конкурентный бой. Садуулы, более-менее, на ходу. Да, Габил тоже целенаправленно готовился к этому противостоянию. И для меня именно Мамедов будет фаворитом. Тем не менее считаю, что нас ждёт конкурентный поединок», — приводит слова Кравцова пресс-служба Федерации бокса России.

Чемпион Европы — 2024, финалист чемпионата Европы — 2017 и Европейских игр — 2019, пятикратный чемпион России Габил Мамедов (1-0) 13 сентября в Оренбурге в шестираундовом поединке в первом полусреднем весе встретится с Дастаном Садуулы (12-4, КО 12) из Казахстана.

В активе Мамедова один профессиональный бой — в январе 2022 года россиянин завоевал пояс EBP. В 2026 году Мамедов стал вторым на Кубке России. Садуулы в двух последних боях боксировал с россиянами Алексеем Мазуром и Тамерланом Оздоевым.

Читать далее:
Габил Мамедов: бой с Садуулы поможет проверить, что я собой представляю после простоя