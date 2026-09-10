Пауло Коста станет третьим бойцом UFC, подписавшим контракт с агентством Эдди Хирна

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе бразилец Пауло Коста близок к подписанию контракта с агентством Matchroom Talent Agency, которым руководит промоутер Эдди Хирн.

— Это была отличная встреча с Эдди Хирном. Он отличный парень. Я очень рад возможности работать с ним. Он уже подготовил контракт.

— О, правда?

— Да. У нас есть контракт, он уже отправил его нам. Поэтому я очень рад. Думаю, вместе мы сделаем большие вещи. Очень большие.

— Когда он отправил тебе контракт?

— Пару дней назад.

— И контракт предусматривает, что он будет твоим менеджером, или речь о спонсорстве? Что именно?

— И то, и другое.

— То есть полностью всё?

— Всё. Всё целиком. Знаете, я очень уважаю то, чем он занимается. Он отличный парень, настоящий профессионал. Думаю, вместе мы сделаем большие вещи.

— То есть ты подпишешь с ним контракт?

— Да. Мне осталось только отправить его обратно по электронной почте. Но да, всё уже есть, думаю, всё готово, и я очень рад.

— Значит, ты больше не работаешь с Тики [Госном]?

— Больше нет.

— И что тебе нравится в Эдди Хирне? Что именно в его словах тебя так воодушевило?

— Он знает этот бизнес. Он очень хорошо ведёт дела. Он очень важный человек в мире единоборств — не только в боксе, но и в ММА. И сейчас он приходит в смешанные единоборства, и я думаю, что это отличное приобретение для всего сообщества ММА, — сказал Коста в интервью журналисту Ариэлю Хельвани.

Ранее Хирн уже подписал чемпиона UFC в тяжёлом весе Тома Аспиналла и бойца в полусреднем весе Иэна Мачадо Гэрри. Коста станет третьим бойцом MMA в агентстве. Бразилец отказался от услуг своего многолетнего менеджера Тики Госна.