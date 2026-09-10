Хасан Магомедшарипов встретится с экс-претендентом на пояс Bellator на PFL в Дубае

Непобеждённый российский боец Хасан Магомедшарипов проведёт поединок против Адама Борича на турнире PFL в Дубае, который состоится 14 ноября на «Кока-Кола Арене». Об этом стало известно из официального анонса лиги.

Фото: PFL

25-летний Магомедшарипов (11-0) — младший брат завершившего карьеру претендента на пояс UFC в полулёгком весе Забита Магомедшарипова. Он остаётся непобеждённым в профессиональной карьере. В июне россиянин вернулся после двухлетнего перерыва и в первом раунде сабмишеном победил Джошуа Уимса.

33-летний Борич (20-4) — бывший претендент на титул Bellator, который уступил Патрисио Фрейре в октябре 2022 года. С тех пор венгр одержал две победы и потерпел два поражения. В последнем бою в марте он проиграл единогласным решением судей Эй Джею Макки.