Джейк Пол рассказал, когда планирует провести первый бой в смешанных единоборствах

29-летний популярный американский блогер и глава MVP Джейк Пол заявил, что намерен провести следующий бой по правилам бокса в конце 2026 года или начале 2027-го, а затем дебютировать в смешанных единоборствах.

«Да, уже совсем скоро. Мы сейчас обсуждаем несколько потенциальных соперников, так что, надеюсь, я вернусь на ринг в конце этого года или в начале следующего. А затем хочу перейти в ММА в течение ближайших 12 месяцев», — сказал Пол в интервью для YouTube-канала Bloomberg Live.

Ранее Джейк Пол заявил о намерении дебютировать в ММА в новой лиге после слияния MVP и PFL.

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