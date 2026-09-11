Генри Сехудо призвал Тома Аспиналла отказаться от титула UFC в тяжёлом весе

Победитель Олимпийских игр — 2008 по вольной борьбе, а также бывший чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе американец Генри Сехудо считает, что чемпиону тяжёлого дивизиона британцу Тому Аспиналлу пора отказаться от титула чемпиона в тяжёлом весе, чтобы дивизион мог двигаться дальше.

«Откажись от титула, брат. Откажись от титула, дай глазу восстановиться, и всё. Пусть другие парни дерутся. Пусть победитель боя Джоша Хокита и Алекса Перейры выйдет против Сириля Гана за абсолютный титул», — приводит слова Сехудо издание MMAJunkie.

Аспиналл приближается к годовщине несостоявшегося боя с Сирилем Ганом на UFC 321 в Абу-Даби. После нескольких минут активного поединка Ган попал британцу пальцем в глаз, и чемпион не смог продолжить встречу. С тех пор 33-летний Аспиналл перенёс несколько операций на глазу, но ясных сроков возвращения в октагон до сих пор нет.