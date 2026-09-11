«Это может обернуться катастрофой». Экс-чемпион UFC – о возможном реванше Топурии и Гейджи

Экс-чемпион UFC американец Эдди Альварес высказался о возможном реванше между грузином Илией Топурией и американцем Джастином Гейджи.

«Нет, реванша быть не должно. Он его просто уничтожил. Если один боец настолько сильно избивает другого, реванш не нужен. Бой должен быть близким. Он его уничтожил. Никакого реванша. Ему нужно как минимум провести ещё один бой с другим соперником. Это было плохо.

Я могу понять желание UFC сделать Топурию чемпионом. Они хотят получить весь этот рынок. Этот парень — большая звезда, он зарабатывает много денег и может принести компании ещё больше. Но для UFC это может обернуться катастрофой.

Если дать ему ещё один шанс, Джастин и Тревор (Уиттман) уже нашли его слабое место. И он не просто выйдет в клетку и забудет о том, что произошло», — приводит слова Альвареса MMAJunkie.

Напомним, поединок Гейджи и Топурии состоялся в июне на турнире UFC Freedom 250 и завершился победой американца техническим нокаутом (отказ от продолжения боя).