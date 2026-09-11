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Дана Уайт заявил, что больше не хочет работать с Фрэнсисом Нганну

Дана Уайт заявил, что больше не хочет работать с Фрэнсисом Нганну
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Глава UFC Дана Уайт резко высказался о бывшем чемпионе организации в тяжёлом весе Фрэнсисе Нганну и заявил, что не заинтересован в новом сотрудничестве с камерунцем. Нганну предложили Уайту в качестве возможного соперника для бывшего обладателя титула UFC в полутяжёлом (до 93 кг) и тяжёлом (до 120 кг) весе американца Джона Джонса.

«Посмотрите на историю Фрэнсиса Нганну и других компаний, с которыми он работал. Он плохой человек. Я не хочу иметь дела с плохими людьми», — сказал Уайт в эфире подкаста Nightcap Show.

Фрэнсису Нганну 40 лет. В рекорде камерунского бойца 19 побед, из которых 18 были одержаны досрочно, и три поражения. Спортсмен идёт на серии из восьми побед в смешанных единоборствах.

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