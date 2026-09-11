«Придётся доломать твой нос». Пётр Ян обратился к Двалишвили перед третьим боем

Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян высказался перед предстоящей защитой титула против грузина Мераба Двалишвили накануне их третьего очного поединка. Бой Двалишвили — Ян состоится 24 октября на турнире UFC 333 в Абу-Даби.

«Мераб, тебе надо оформить хорошую страховку перед боем, потому что мне придётся доломать твой нос», — приводит слова Яна телеграм-канал UFC Russia.

Напомним, на кону будет стоять чемпионский пояс UFC в легчайшем весе, которым сейчас владеет Ян. Для россиянина и Двалишвили это будет уже третья встреча в октагоне. На данный момент у каждого по одной победе.