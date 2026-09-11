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Дана Уайт объяснил, почему бой Джошуа — Фьюри выгоднее провести не в Великобритании

Дана Уайт объяснил, почему бой Джошуа — Фьюри выгоднее провести не в Великобритании
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Президент UFC, а также основатель промоутерской организации Zuffa Boxing Дана Уайт высказался об организации потенциального боя между именитыми британскими боксёрами, выступающими в супертяжёлом весе, Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

«Могу сказать вам одно: если этот бой пройдёт в Великобритании, денег в нём будет значительно меньше. Поэтому моя задача заключается в следующем: я прихожу и думаю над тем, как сделать так, чтобы оба бойца заработали деньги и чтобы все остальные люди, участвующие в организации боя, тоже получили прибыль», — приводит слова Уайта журналист Джед Гудман на своей странице в социальной сети Х.

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