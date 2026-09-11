Федерация бокса России объявила состав женской сборной на чемпионат Европы — 2026
Федерация бокса России раскрыла состав женской национальной команды на чемпионат Европы, который пройдёт в Софии (Болгария) с 17 по 25 сентября.
Состав женской сборной России на чемпионат Европы по боксу – 2026
До 48 кг: Юлия Чумгалакова (Московская область/Республика Башкортостан)
До 51 кг: Рукет Куштова (Хабаровский край)
До 54 кг: Анастасия Кооль (Краснодарский край)
До 57 кг: Людмила Воронцова (Московская область/Республика Бурятия)
До 60 кг: Алина Пушкарь (Краснодарский край)
До 65 кг: Азалия Аминева (Республика Башкортостан)
До 70 кг: Надежда Голубева (Краснодарский край)
До 75 кг: Салтанат Меденова (Омская область)
До 80 кг: Анастасия Демурчян (Краснодарский край)
Свыше 80 кг: Ксения Олифиренко (Краснодарский край)
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