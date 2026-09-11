Федерация бокса России объявила состав женской сборной на чемпионат Европы — 2026

Федерация бокса России раскрыла состав женской национальной команды на чемпионат Европы, который пройдёт в Софии (Болгария) с 17 по 25 сентября.

Состав женской сборной России на чемпионат Европы по боксу – 2026

До 48 кг: Юлия Чумгалакова (Московская область/Республика Башкортостан)

До 51 кг: Рукет Куштова (Хабаровский край)

До 54 кг: Анастасия Кооль (Краснодарский край)

До 57 кг: Людмила Воронцова (Московская область/Республика Бурятия)

До 60 кг: Алина Пушкарь (Краснодарский край)

До 65 кг: Азалия Аминева (Республика Башкортостан)

До 70 кг: Надежда Голубева (Краснодарский край)

До 75 кг: Салтанат Меденова (Омская область)

До 80 кг: Анастасия Демурчян (Краснодарский край)

Свыше 80 кг: Ксения Олифиренко (Краснодарский край)