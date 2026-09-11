Уайт — о Хирне: никогда не видел, чтобы кто-то нанёс бою больший ущерб, чем этот парень

Промоутер UFC и Zuffa Boxing Дана Уайт обвинил своего конкурента Эдди Хирна в том, что тот мешает проведению долгожданного боя между британскими боксёрами Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

«Человек, который должен быть одним из промоутеров этого события, — я никогда не видел, чтобы кто-то нанёс бою больший ущерб, чем этот парень. Ты должен продвигать своего бойца, а в этой разваленной системе сейчас ты идёшь туда, где больше денег. Это одна из самых удивительных вещей, которые я когда-либо видел. Эдди Хирн продолжает вредить этому бою. Бою, который должен был состояться ещё 10 лет назад», — приводит слова аккаунт talkSPORT Boxing в социальной сети Х.