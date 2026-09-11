Эдди Хирн ответил на критику Даны Уайта в связи с боем Джошуа — Фьюри

Эдди Хирн, промоутер Энтони Джошуа, ответил на критику главы Zuffa Boxing Даны Уайта, который ранее обвинил его в том, что тот вредит организации потенциального боя Джошуа с Тайсоном Фьюри, и посчитал, что в Великобритании проводить его будет менее выгодно.

«К сожалению для Даны, теперь он понял две вещи. Во-первых, он не имеет никакого отношения к этому бою. Во-вторых, Джошуа подписал контракт на проведение боя в Великобритании, и именно там он хочет провести поединок.

Теперь, когда Дана больше не участвует в этом вопросе, мы продолжаем работу с Netflix и SELA, чтобы найти подходящую дату для проведения боя в Великобритании. У нас есть подписанный юридически обязывающий контракт на бой с Тайсоном Фьюри в Великобритании, и мы не отступаем от этой позиции. Нам ещё предстоит кое-что сделать, но, надеюсь, вскоре появятся невероятные новости для британских любителей бокса… Держите кулачки», — приводит слова Хирна The Independent.