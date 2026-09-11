Ислам Махачев назвал проблему, с которой столкнулся при подготовке к бою против Иэна Гэрри

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусредней весовой категории (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев рассказал о проблемах с физической формой, с которыми столкнулся во время тренировочного лагеря к поединку с представителем Ирландии Иэном Гэрри, который состоялся на турнире UFC 330 в Филадельфии, США. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой российского бойца единогласным решением судей.

«Первый этап подготовки я провёл дома, потом три недели потренировались в Приэльбрусье. Заключительный этап подготовки проходил в Нью‑Джерси. Когда я впервые дрался в полусреднем весе, я специально строил подготовку так, чтобы набрать вес, много качался.

В этом тренировочном лагере я совершил небольшую ошибку, посмотрел на весы, вес вроде сохранился, но как только я начал тренироваться, оказалось, что это был лишний вес, а не мышечная масса, вес у меня ушёл во время интенсивной подготовки, до конца подготовки я его уже не смог поднять до уровня, который мне нужен. Чувствовал во время поединка, что веса мне не хватает», – приводит слова Махачева портал «Матч ТВ».