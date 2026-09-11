Ислам Махачев: уже устал слышать, сколько людей меня нокаутируют. Они надеются на это

34-летний действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев отреагировал на слова ирландца Иэна Гэрри, который заявил, что представитель Бразилии Карлос Пратес может победить нокаутом Ислама.

«Пратес тоже говорил, что Гэрри может меня финишировать. Они надеются на это. Но я не собираюсь кому-то давать шансы и буду защищать свой пояс. Я уже устал слышать, сколько людей меня нокаутируют, сколько задушат», — сказал Махачев в эфире телеканала «Матч ТВ».

На данный момент Ислам Махачев идёт на серии из 17 побед в UFC. Всего на счету российского бойца 29 побед и одно поражение.