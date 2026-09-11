15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ислам Махачев: уже устал слышать, сколько людей меня нокаутируют. Они надеются на это

Ислам Махачев: уже устал слышать, сколько людей меня нокаутируют. Они надеются на это
Комментарии

34-летний действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев отреагировал на слова ирландца Иэна Гэрри, который заявил, что представитель Бразилии Карлос Пратес может победить нокаутом Ислама.

«Пратес тоже говорил, что Гэрри может меня финишировать. Они надеются на это. Но я не собираюсь кому-то давать шансы и буду защищать свой пояс. Я уже устал слышать, сколько людей меня нокаутируют, сколько задушат», — сказал Махачев в эфире телеканала «Матч ТВ».

На данный момент Ислам Махачев идёт на серии из 17 побед в UFC. Всего на счету российского бойца 29 побед и одно поражение.

Материалы по теме
Махачев — величайший или нет? У многих остаются сомнения
Махачев — величайший или нет? У многих остаются сомнения
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android