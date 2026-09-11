Георгий Юновидов взял реванш у боксёра из ЮАР и завоевал пояс IBA.PRO Intercontinental

Сегодня, 11 сентября, в Вологде российский боксёр Георгий Юновидов (11-2, КО 7) завоевал пояс IBA.PRO Intercontinental в тяжёлом весе, победив техническим нокаутом в седьмом раунде представителя ЮАР Криса Томпсона (16-7-1, КО 9). Для боксёров это был реванш. Их противостояние возглавило турнир «Кубок губернатора Вологодской области», который прошёл при поддержке Международной боксёрской ассоциации (IBA).

Юновидов и Томпсон встречались в октябре прошлого года на турнире IBA.PRO 11 в Маниле, когда по итогам восьми раундов единогласным решением судей победил Томпсон и завоевал титул IBA.PRO Intercontinental.