Зубайра Тухугов дал прогноз на бой Петра Яна и Мераба Двалишвили

Бывший боец UFC россиянин Зубайра Тухугов назвал победителя в трилогии между действующим обладателем чемпионского титула UFC в легчайшем весе соотечественником Петром Яном и грузином Мерабом Двалишвили. Их противостояние состоится на турнире UFC 333, который пройдёт 24 октября 2026 года в Абу-Даби (ОАЭ).

«Как бы сильно ни готовился Мераб, Пётр Ян очень с характером парень, и, я думаю, он ещё лучше подерётся с ним. Я его знаю, мы очень много вместе тренировались. Он хоть ростом и маленький, но боец с характером», – сказал Тухугов в интервью Gorilla Fighting.

Первый бой между Петром и Мерабом прошёл в марте 2023 года. Тогда победу одержал Двалишвили. Реванш состоялся в декабре 2025 года, и в этот раз взял верх уже представитель России.