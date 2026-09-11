Райан Гарсия оказался легче Конора Бенна в преддверии боя за титул чемпиона WBC

Чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе американец мексиканского происхождения Райан Гарсия и 29-летний популярный британский боксёр Конор Бенн успешно сделали вес в преддверии поединка, который пройдёт 12 сентября в Лас-Вегасе (США) на турнире Zuffa Boxing.

Конор показал на весах 66,2 кг, а Райан — 66,0 кг.

Райану Гарсии 27 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2016 году, а с 2023-го выступает в полусреднем весе. Гарсия имеет в своём рекорде 24 победы, из которых 20 были одержаны нокаутом, и два поражения.

Конор дебютировал в профессионалах в апреле 2016 года. В профессиональном рекорде Бенна 25 побед, из которых 14 были одержаны досрочно, и одно поражение.