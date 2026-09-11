42-летний Салихов успешно сделал вес перед турниром UFC в честь Дня независимости Мексики

42-летний российский боец UFC, выступающий в полусреднем весе, Муслим Салихов и представитель Чили Игнасио Бахамондес успешно сделали вес в преддверии поединка, который пройдёт на турнире UFC Noche. Ивент состоится 13 сентября в Глендейле (штат Аризона, США).

Муслим показал на весах 77,34 кг, а Игнасио — 77,11 кг.

В рекорде российского бойца 22 победы, из которых 17 были одержаны досрочно, и шесть поражений. На профессиональном уровне Муслим выступает с 2001 года.

Профессиональный рекорд чилийского бойца составляет 17 побед, из которых 11 были одержаны нокаутом, и семь поражений. В качестве профессионала Игнасио дебютировал 21 ноября 2015 года.