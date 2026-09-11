Жаилтон Алмейда провёл битву взглядов с Евгением Гончаровым, вышедшим с флагом России

Экс топовый боец UFC, выступавший в тяжёлом весе, бразилец Жаилтон Алмейда провёл битву взглядов с бывшим обладателем чемпионского титула АСА в категории до 120 кг россиянином Евгением Гончаровым, который вышел на стердаун с флагом России, в преддверии боя на турнире АСА 207 в Краснодаре.

Фото: Кадр из трансляции

Профессиональную карьеру в MMA представитель Бразилии начал в 2012 году. Алмейда имеет в своём рекорде 22 победы, из которых восемь были одержаны нокаутом, и пять поражений.

Евгений Гончаров, в свою очередь, дебютировал в качестве профи в 2013 году. Российский боец имеет в своём профессиональном рекорде 23 победы, из которых восемь были одержаны нокаутом, три поражения, а один поединок был признан несостоявшимся.