«Уже перерос PFL и может доказать, что является лучшим». Махачев — об Усмане Нурмагомедове

34-летний действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев выразил уверенность в том, что в данный момент для его одноклубника, а также непобеждённого чемпиона PFL в лёгком весе соотечественника Усмана Нурмагомедова наступило идеальное время для перехода в североамериканский промоушен.

«Я думаю, Усман уже перерос то место, где он сейчас находится. Не так уж много людей сейчас интересуются тем, чтобы видеть его реванши в PFL. Сейчас идеальное время для него, чтобы перейти в UFC. В дивизионе так много опасных парней. Он может доказать, что является лучшим в мире. Всё это ведёт к чему-то хорошему», — сказал Махачев в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».