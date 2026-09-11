«Однозначно». Дана Уайт раскрыл, кому из бойцов UFC желал поражения

Президент UFC Дана Уайт рассказал, что надеялся увидеть поражение камерунца Фрэнсиса Нганну в бою с французом Сирилем Ганом, который состоялся 23 января 2022 года на турнире UFC 270. Противостояние продлилось все пять раундов и завершилось победой Хищника единогласным решением судей.

«Кому из бойцов я желал проигрыша в последний раз? Это однозначно Фрэнсис Нганну в бою с Сирилем Ганом. Чёрт возьму, да, я хотел, чтобы Нганну проиграл», — сказал Уайт в интервью на YouTube-канале BigBoyTV.

Фрэнсису Нганну 39 лет. В рекорде камерунского бойца 19 побед, из которых 18 были одержаны досрочно, и три поражения. Спортсмен идёт на серии из восьми побед в смешанных единоборствах.