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Ислам Махачев: Пётр Ян вышел на свой второй пик. Он — мужик с характером

Ислам Махачев: Пётр Ян вышел на свой второй пик. Он — мужик с характером
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34-летний действующий обладатель титула UFC в полусредней весовой категории (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев лестно высказался в адрес чемпиона UFC в легчайшей весовой категории (до 61 кг) соотечественника Петра Яна.

«Мы с Петром общались – у него очень много травм. Думаю, он проведёт ещё несколько поединков и тоже будет близок к завершению карьеры. Сейчас Пётр вышел на свой второй пик, вернул свой пояс. Мало людей в истории единоборств возвращали пояс, но Пётр – мужик с характером», — сказал Махачев в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Пётр дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в 2014 году. В рекорде россиянина 20 побед, из которых восемь были одержаны досрочно, и пять поражений.

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