Результаты взвешивания участников турнира UFC в честь Дня независимости Мексики

Сегодня, 11 сентября, состоялась официальная церемония взвешивания участников предстоящего турнира UFC Fight Night 288, который пройдёт 13 сентября в Глендейле (штат Аризона, США).

Главный кард:

Главный бой вечера, полулёгкий вес: Жан Силва (65,77 кг) vs Хосе Дельгадо (65,99 кг).

Наилегчайший вес: Брэндон Морено (56,92 кг) vs Джозеф Моралес (56,92 кг).

Полулёгкий вес: Томми Макмиллен (65,77 кг) vs Марван Рахики (65,99 кг).

Женский наилегчайший вес: Манон Фиоро (56,69 кг) vs Алекса Грассо (56,69 кг).

Тяжёлый вес: Вальдо Кортес-Акоста (118,84 кг) vs Кёртис Блэйдс (117,93 кг).

Легчайший вес: Давид Мартинес (61,23 кг) vs Дэн Иге (61,46 кг).

Прелимы:

Промежуточный вес (до 58,96 кг): Тим Эллиотт (58,96 кг) vs Эдгар Чайрес (58,96 кг).

Полусредний вес: Игнасио Бахамондес (77,11 кг) vs Муслим Салихов (77,33 кг).

Средний вес: Юсри Белгаруи (84,14 кг) vs Джорден Сантос (83,91 кг).

Лёгкий вес: Драккар Клозе (70,53 кг) vs Томми Гэнтт (70,53 кг).

Лёгкий вес: Рафа Гарсия (70,3 кг) vs Ронг Чжу (70,3 кг).

Полулёгкий вес: Шон Кинг (65,99 кг) vs Джесси Росас (65,99 кг).

Женский наилегчайший вес: Джей-Джей Олдрич (56,69 кг) vs Регина Тарин (56,69 кг).