Фрэнсис Нганну отреагировал на заявление Уайта, который признался, что желал ему поражения

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе камерунец Фрэнсис Нганну отреагировал на заявление президента UFC Даны Уайта, который признался, что надеялся увидеть его поражение в поединке с французом Сирилем Ганом. Их бой состоялся 23 января 2022 года на турнире UFC 270. Противостояние продлилось все пять раундов и завершилось победой Хищника единогласным решением судей.

«Это сказал человек, от которого я больше трёх лет пытался избавиться, потратив кучу денег на юристов и разрабатывая план, как от него сбежать. И всё это время он делал всё возможное, чтобы я не оказался свободен. С этим поражением тебе придётся смириться — оно необратимо», — написал Нганну на своей странице в социальной сети Х.