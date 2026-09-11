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Фрэнсис Нганну отреагировал на заявление Уайта, который признался, что желал ему поражения

Фрэнсис Нганну отреагировал на заявление Уайта, который признался, что желал ему поражения
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Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе камерунец Фрэнсис Нганну отреагировал на заявление президента UFC Даны Уайта, который признался, что надеялся увидеть его поражение в поединке с французом Сирилем Ганом. Их бой состоялся 23 января 2022 года на турнире UFC 270. Противостояние продлилось все пять раундов и завершилось победой Хищника единогласным решением судей.

UFC 2022. UFC 270, Анахайм, США
Фрэнсис Нганну (W) - Сириль Ган
23 января 2022, воскресенье. 08:30 МСК
Фрэнсис Нганну
Окончено
UD
Сириль Ган

«Это сказал человек, от которого я больше трёх лет пытался избавиться, потратив кучу денег на юристов и разрабатывая план, как от него сбежать. И всё это время он делал всё возможное, чтобы я не оказался свободен. С этим поражением тебе придётся смириться — оно необратимо», — написал Нганну на своей странице в социальной сети Х.

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