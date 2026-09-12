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Ислам Махачев ответил, кого рассматривает в качестве двух следующих соперников

Ислам Махачев ответил, кого рассматривает в качестве двух следующих соперников
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34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусредней весовой категории (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев сообщил, что рассматривает в качестве двух следующих возможных соперников бразильца Карлоса Пратеса и непобеждённого эквадорца Майкла Моралеса.

«[Карлос Пратес] Очень хороший соперник, тоже габаритный. Он и Моралес, как я говорил, основные претенденты. И очень серьёзные», — сказал Махачев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Карлосу 32 года. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств бразилец дебютировал в марте 2012 года. Пратес в своём рекорде в ММА имеет 24 победы, из которых 22 были одержаны досрочно, и семь поражений.

Профессиональный дебют Майкла в смешанных единоборствах состоялся в 2018 году. Эквадорец имеет 19 побед, из которых 14 были одержаны нокаутом, и ни одного поражения в своём рекорде в ММА.

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