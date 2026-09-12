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Махачев раскрыл, как Умар Нурмагомедов пережил неожиданное поражение в бою с Ядонгом

Махачев раскрыл, как Умар Нурмагомедов пережил неожиданное поражение в бою с Ядонгом
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34-летний действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев раскрыл, как одноклубник, а также экс-претендент на пояс UFC в легчайшем весе соотечественник Умар Нурмагомедов пережил неожиданное поражение нокаутом во втором раунде боя с китайцем Сонг Ядонгом. Их поединок состоялся 29 августа на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае, Китай.

UFC 2026. UFC Fight Night 286, Шанхай, Китай
Умар Нурмагомедов — Сонг Ядонг (W)
29 августа 2026, суббота. 15:30 МСК
Сонг Ядонг
Окончено
KO
Умар Нурмагомедов

«Умар нормально пережил это поражение. Готов дальше тренироваться. Нельзя уже останавливаться. Конечно, это поражение отбросило на несколько позиций, вес конкурентный. Минимум два боя нужно сделать, чтобы снова стать претендентом», — сказал Махачев в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

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