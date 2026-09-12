Махачев раскрыл, как Умар Нурмагомедов пережил неожиданное поражение в бою с Ядонгом

34-летний действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев раскрыл, как одноклубник, а также экс-претендент на пояс UFC в легчайшем весе соотечественник Умар Нурмагомедов пережил неожиданное поражение нокаутом во втором раунде боя с китайцем Сонг Ядонгом. Их поединок состоялся 29 августа на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае, Китай.

«Умар нормально пережил это поражение. Готов дальше тренироваться. Нельзя уже останавливаться. Конечно, это поражение отбросило на несколько позиций, вес конкурентный. Минимум два боя нужно сделать, чтобы снова стать претендентом», — сказал Махачев в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».