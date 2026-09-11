У Райана Гарсии забрали яйца перед битвой взглядов с Конором Бенном

Чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе американец мексиканского происхождения Райан Гарсия пытался пронести куриное яйцо на битву взглядов с 29-летним популярным британским боксёром Конором Бенном. Их противостояние пройдёт 12 сентября в Лас-Вегасе (США) на турнире Zuffa Boxing.

В преддверии дуэли взглядов сотрудники службы безопасности заметили, что Райан принёс пару яиц в штанах, – боксёр, судя по всему, планировал разбить их о голову Конора Бенна во время стердауна. Именно так в феврале прошлого года поступил Крис Юбэнк-младший во время битвы взглядов с Конором. Поэтому сотрудники службы безопасности отобрали у Райана яйца.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции