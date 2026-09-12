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Дана Уайт не исключил, что Джастин Гейджи завершит карьеру, оставив титул UFC

Дана Уайт не исключил, что Джастин Гейджи завершит карьеру, оставив титул UFC
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Президент UFC Дана Уайт поделился мнением насчёт потенциального завершения профессиональной карьеры в смешанных единоборствах действующего обладателя чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) соотечественника Джастина Гейджи.

«У этой медали есть две стороны. Если посмотреть на вещи объективно, можно сказать, что сейчас идеальное время для ухода. Но Джастин выглядел потрясно. Поэтому если задуматься о том, сколько он ещё может заработать, пока находится на этом превосходном уровне, то здесь есть над чём задуматься. Тем более что он пока в полном порядке и выглядит великолепно», — приводит слова Уайта портал MMA Mania.

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