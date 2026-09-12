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Усик назвал сложнейшего соперника в карьере. Это не Фьюри и не Верхувен

Усик назвал сложнейшего соперника в карьере. Это не Фьюри и не Верхувен
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Непобеждённый бывший абсолютный чемпион мира по боксу в двух весовых категориях украинец Александр Усик заявил, что считает 43-летнего экс-чемпиона мира по версии WBC в первом тяжёлом весе британца Тони Беллью сложнейшим соперником в карьере. Бой между Тони и Александром состоялся 10 ноября 2018 года в Великобритании. Поединок закончился победой Усика нокаутом в восьмом раунде.

«Тони Беллью. Большое сердце, отважный и умный», — приводит слова Усика портал Boxing News.

В профессиональном рекорде украинского боксёра 25 побед, из которых 16 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. В качестве профи Александр Усик дебютировал в ноябре 2013 года. Спортсмен является чемпионом Олимпийских игр по боксу 2012 года, а также победителем ЧМ-2011 и ЧЕ-2008. Усик также был удостоен звания заслуженного мастера спорта Украины по боксу.

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