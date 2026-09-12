15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Это не неуважение». Непобеждённый чемпион Zuffa — о том, готов ли сразиться с Бенавидесом

«Это не неуважение». Непобеждённый чемпион Zuffa — о том, готов ли сразиться с Бенавидесом
Комментарии

Непобеждённый чемпион мира по версии Zuffa Boxing в полутяжёлом весе австралиец Джей Опетайя сообщил, что готов провести бой против непобеждённого действующего обладателя титула WBC в категории до 79,2 кг американца мексиканского происхождения Дэвида Бенавидеса.

«Я вообще не гоняюсь за именами. Постоянно говорю об этом: буду я драться с Бенавидесом или нет — я хочу стать абсолютным чемпионом. Примет Дэвид поединок против меня или нет, откажется от пояса — пусть так и будет, мне всё равно. Дайте мне пояса. Я хочу драться за титулы. Очевидно, я хочу сразиться с Дэвидом, поскольку он отличный боец, я уважаю его и, честно говоря, Бенавидес мне нравится. Думаю, он хороший парень, держится достойно. Дэвид был уважителен по отношению ко мне, когда я встретил его впервые, и мне нравится [история] о том, как он и его отец поднялись, не имея ничего.

Мы оба очень, очень много работали, чтобы оказаться здесь, мы оба дрались с хорошими бойцами, мы оба чемпионы мира и так далее. Это не неуважение, но лучшие должны драться с лучшими. Он это знает, и я тоже», — приводит слова Опетайи портал Boxing News.

Материалы по теме
Отец Бенавидеса настаивает на бое с Опетайей в уикенд Синко де Майо в Мексике в 2027 году
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android