«Это не неуважение». Непобеждённый чемпион Zuffa — о том, готов ли сразиться с Бенавидесом

Непобеждённый чемпион мира по версии Zuffa Boxing в полутяжёлом весе австралиец Джей Опетайя сообщил, что готов провести бой против непобеждённого действующего обладателя титула WBC в категории до 79,2 кг американца мексиканского происхождения Дэвида Бенавидеса.

«Я вообще не гоняюсь за именами. Постоянно говорю об этом: буду я драться с Бенавидесом или нет — я хочу стать абсолютным чемпионом. Примет Дэвид поединок против меня или нет, откажется от пояса — пусть так и будет, мне всё равно. Дайте мне пояса. Я хочу драться за титулы. Очевидно, я хочу сразиться с Дэвидом, поскольку он отличный боец, я уважаю его и, честно говоря, Бенавидес мне нравится. Думаю, он хороший парень, держится достойно. Дэвид был уважителен по отношению ко мне, когда я встретил его впервые, и мне нравится [история] о том, как он и его отец поднялись, не имея ничего.

Мы оба очень, очень много работали, чтобы оказаться здесь, мы оба дрались с хорошими бойцами, мы оба чемпионы мира и так далее. Это не неуважение, но лучшие должны драться с лучшими. Он это знает, и я тоже», — приводит слова Опетайи портал Boxing News.