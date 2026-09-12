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«Стал бы криптонитом». Тренер Махачева ответил, какой боец мог бы победить Джона Джонса

«Стал бы криптонитом». Тренер Махачева ответил, какой боец мог бы победить Джона Джонса
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Хавьер Мендес, являющийся тренером 34-летнего действующего обладателя титула UFC в полусреднем весе россиянина Ислама Махачева, заявил, что его подопечный, а также бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Кейн Веласкес был способен победить легендарного Джона Джонса.

«Были ли какие-либо [обсуждения о поединке между Кейном и Джоном]? Я не помню, возможно. Скажу так — для меня Кейн был бы криптонитом для Джона. Веласкес был просто неумолимым. Кейн не дал бы Джонсу дышать, передохнуть и наносил аналогичный объём ударов. Кроме того Веласкес был более сильным физическим, и ещё умел бороться. Кейн оказывал бы слишком большое давление на Джонса. Я не вижу никаких сомнений в том, что произошло бы», — приводит слова Мендеса портал Heavy.

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