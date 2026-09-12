Райан Гарсия — Конор Бенн: где смотреть бой, на каком канале

Завтра, 13 сентября, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт масштабный турнир Zuffa Boxing, в главном событии которого пройдёт поединок по правилам бокса между чемпионом мира по версии WBC в полусреднем весе американцем мексиканского происхождения Райаном Гарсией и 29-летним популярным британским боксёром Конором Бенном.

Бой будет доступен для просмотра на стриминговом сервисе DAZN. Официальный показ как турнира, так и самого поединка на территории Российской Федерации не планируется.

Райану Гарсии 27 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2016 году, а с 2023-го выступает в полусреднем весе. У Гарсии в рекорде 24 победы, из которых 20 были одержаны нокаутом, и два поражения.

Конор дебютировал в профессионалах в апреле 2016 года. В профессиональном рекорде Бенна 25 побед, из которых 14 были одержаны досрочно, и одно поражение.