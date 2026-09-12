«100%». Дьячкова заявила, что согласится завести страницу на OnlyFans

Мастер спорта России международного класса по тайскому боксу Наталья Дьячкова рассказала, что не видит ничего плохого в OnlyFans. Это платформа для подписки на контент, где авторы делятся эксклюзивными материалами со своими подписчиками.

— Как вот ты относишься? Потому что вот, например, Валентина Шевченко сейчас как амбассадор OnlyFans без какой-либо эротики, но она ведёт страницу и получает за это хорошие деньги. Есть девчонки, которые там, как Пейдж Ванзант, максимально откровенны, им пофиг, у неё есть парень, там вообще вместе контент пилят, всё у них шикарно. В России у нас достаточно негативное к этому отношение. Вот как ты вообще относишься к этой истории?

— Так, как я отношусь к этой истории? Если бы я пилила контент, как Валентина Шевченко, но я абсолютно бесплатно уже делаю иногда этот контент. Почему бы не делать его за деньги? И вообще ничего плохого в этом не вижу. Когда я в Таиланде, в сауне или сегодня поеду в бассейн, я в таком же купальнике, грубо говоря, буду ходить перед незнакомыми людьми. И если эти деньги помогут сделать жизнь моей мамы лучше и моих близких.

— Угу. Да и свою, в принципе.

— Это я уже просто представила, что у меня уже всё хорошо, мне предложили всё, поэтому я соглашусь 100%, — сказала Дьячкова в видео на YouTube-канале Александры Савичевой.

Дьячкова — чемпионка Европы и мира среди профессионалов, а также неоднократная победительница чемпионатов России.