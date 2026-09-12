«Друг-мусульманин отписался от меня, но не от Шевченко». Дьячкова — о двойных стандартах

Мастер спорта России международного класса по тайскому боксу Наталья Дьячкова высказалась о двойных стандартах в OnlyFans. Это платформа для подписки на контент, где авторы делятся эксклюзивными материалами со своими подписчиками.

— Менталитет?

— То есть у нас есть Россия, которая делится на регионы. Вот, как мы и говорили, есть Кавказ, который об этом даже и спрашивать их не нужно, правильно? Потому что у тебя просто в голове есть устои, там эти вопросы даже ты обсуждать не будешь.

— Там даже OnlyFans Валентины Шевченко считается, что типа табу. Думаю, вообще очень сильно.

— Ну да. А как бы здесь… Даже если табу, то вообще молодцы, пусть это ваше табу будет, моё табу на этом закончится. Ну то есть как бы к Пейдж (Ванзант. — Прим. «Чемпионата») мы не перейдём.

— К Пейдж мы не перейдём, да. Если посмотреть у тебя на странице, конечно, нет такого, что была голая попа и так далее, но тем не менее, если посмотреть какие-то старые фотографии есть, где ты в купальнике, там попу видно, как к этому относишься? Ты это делала потому что тебе по кайфу и тебе там без разницы или ты… Всё равно, вот мусульмане скажут?

— У меня есть один мусульманин, друг (смеётся), который отписался из-за того, что я в купальнике, но не отписался от Валентины Шевченко. Валентина мне вообще нравится. У неё даже есть герпес на губе, она всё это выкладывает, — сказала Дьячкова в видео на YouTube-канале Александры Савичевой.

Дьячкова — чемпионка Европы и мира среди профессионалов, а также неоднократная победительница чемпионатов России.