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«Буду очень рад это увидеть». Гейджи ответил, чего ожидает от боя Царукян — Руффи

«Буду очень рад это увидеть». Гейджи ответил, чего ожидает от боя Царукян — Руффи
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37-летний действующий обладатель титула UFC в лёгком весе американец Джастин Гейджи поделился мнением насчёт предстоящего поединка между представителем Бразилии Маурисио Руффи и российско-армянским бойцом Арманом Царукяном. Их противостояние станет соглавным событием турнира UFC 331, который пройдёт 19 сентября в Лос-Анджелесе, США.

UFC 2026. UFC 331, Лос-Анджелес, США
Арман Царукян — Маурисио Руффи
20 сентября 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Арман Царукян
Не началось
Маурисио Руффи

«Надеюсь, Арману хорошенько наваляют. На это будет весело посмотреть. Я не ненавижу Армана, просто предпочёл бы, чтобы ему устроили хорошую взбучку, чем видеть, как он займёт позицию сверху и победит. Если он нокаутирует Руффи, я буду очень счастлив!» — приводит слова Гейджи портал ActuMMA.

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