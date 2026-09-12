«Буду очень рад это увидеть». Гейджи ответил, чего ожидает от боя Царукян — Руффи

37-летний действующий обладатель титула UFC в лёгком весе американец Джастин Гейджи поделился мнением насчёт предстоящего поединка между представителем Бразилии Маурисио Руффи и российско-армянским бойцом Арманом Царукяном. Их противостояние станет соглавным событием турнира UFC 331, который пройдёт 19 сентября в Лос-Анджелесе, США.

«Надеюсь, Арману хорошенько наваляют. На это будет весело посмотреть. Я не ненавижу Армана, просто предпочёл бы, чтобы ему устроили хорошую взбучку, чем видеть, как он займёт позицию сверху и победит. Если он нокаутирует Руффи, я буду очень счастлив!» — приводит слова Гейджи портал ActuMMA.