«Не знаю, вернусь ли я». Джастин Гейджи не исключил ухода из ММА без защиты титулы UFC

37-летний действующий обладатель титула UFC в лёгком весе американец Джастин Гейджи не исключил завершения профессиональной карьеры в ММА без защиты чемпионского пояса.

«У меня есть семья. Я всегда говорил своим родителям, братьям, сестре и тренерам, что мне нужно, чтобы они поговорили со мной, когда придёт время. Я действительно на них рассчитываю и опираюсь, чтобы они помогли мне с этим выбором. Считаю, что это важное решение.

Также думаю, что мне следует подходить к этому как к бизнесу. Я должен провести разные разговоры и посмотреть, как выглядит жизнь. Я ещё не решил. Не знаю, вернусь ли», — приводит слова Гейджи портал ActuMMA.