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Райан Гарсия вышел с флагом США на битву взглядов с Конором Бенном перед боем за пояс WBC

Райан Гарсия вышел с флагом США на битву взглядов с Конором Бенном перед боем за пояс WBC
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Чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе американец мексиканского происхождения Райан Гарсия и 29-летний популярный британский боксёр Конор Бенн провели финальную битву взглядов в преддверии поединка, который пройдёт завтра, 13 сентября, в Лас-Вегасе, США, на турнире Zuffa Boxing.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Райан Гарсия — Конор Бенн
13 сентября 2026, воскресенье. 04:30 МСК
Райан Гарсия
Не началось
Конор Бенн

Райану Гарсии 27 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2016 году, а с 2023-го выступает в полусреднем весе. У Гарсии 24 победы, из которых 20 были одержаны нокаутом, и два поражения.

Конор дебютировал в профессионалах в апреле 2016 года. В профессиональном рекорде Бенна 25 побед, из которых 14 были одержаны досрочно, и одно поражение.

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