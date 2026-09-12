Конор Бенн набрал почти 15 кг за восемь часов после взвешивания к бою с Райаном Гарсией

29-летний популярный британский боксёр Конор Бенн сообщил, что набрал 14,7 кг через восемь часов после официального взвешивания к поединку с чемпионом мира по версии WBC в полусреднем весе американцем мексиканского происхождения Райаном Гарсией. Их бой пройдёт завтра, 13 сентября, в Лас-Вегасе, США, на турнире Zuffa Boxing.
Вчера вечером Конор показал на весах 66,2 кг, а уже сегодня — 80,9 кг (178,4 фунта). Также отметим, что в соглашении боксёров на данный поединок нет пункта о лимите на повторное взвешивание в день боя.
Фото: Кадр из видео, опубликованного Конором Бенном
Фото: Кадр из видео, опубликованного Конором Бенном
Райану Гарсии 27 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2016 году, а с 2023-го выступает в полусреднем весе. У Гарсии 24 победы, из которых 20 были одержаны нокаутом, и два поражения.
Конор дебютировал в профессионалах в апреле 2016 года. В профессиональном рекорде Бенна 25 побед, из которых 14 были одержаны досрочно, и одно поражение.