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Конор Бенн набрал почти 15 кг за восемь часов после взвешивания к бою с Райаном Гарсией

Конор Бенн набрал почти 15 кг за восемь часов после взвешивания к бою с Райаном Гарсией
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29-летний популярный британский боксёр Конор Бенн сообщил, что набрал 14,7 кг через восемь часов после официального взвешивания к поединку с чемпионом мира по версии WBC в полусреднем весе американцем мексиканского происхождения Райаном Гарсией. Их бой пройдёт завтра, 13 сентября, в Лас-Вегасе, США, на турнире Zuffa Boxing.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Райан Гарсия — Конор Бенн
13 сентября 2026, воскресенье. 04:30 МСК
Райан Гарсия
Не началось
Конор Бенн

Вчера вечером Конор показал на весах 66,2 кг, а уже сегодня — 80,9 кг (178,4 фунта). Также отметим, что в соглашении боксёров на данный поединок нет пункта о лимите на повторное взвешивание в день боя.

Фото: Кадр из видео, опубликованного Конором Бенном

Фото: Кадр из видео, опубликованного Конором Бенном

Райану Гарсии 27 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2016 году, а с 2023-го выступает в полусреднем весе. У Гарсии 24 победы, из которых 20 были одержаны нокаутом, и два поражения.

Конор дебютировал в профессионалах в апреле 2016 года. В профессиональном рекорде Бенна 25 побед, из которых 14 были одержаны досрочно, и одно поражение.

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