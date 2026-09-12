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«Один бой — и папочка свободен». Конор Макгрегор намекнул, куда собирается уйти из UFC

«Один бой — и папочка свободен». Конор Макгрегор намекнул, куда собирается уйти из UFC
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Бывший чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе ирландец Конор Макгрегор сообщил, что его главным приоритетом в карьере в единоборствах после ухода из UFC будет дебют в боях на голых кулаках в лиге Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), там он владеет долей акций.

«Bare Knuckle Fighting Championship сейчас не остановить. Какие же выдались месяцы! Благослови бог BKFC, благослови бог настоящие бои. Не могу дождаться, когда это сделаю. Остался ещё один бой — и папочка Мак свободен», — приводит слова Макгрегора портал MMA Mania.

Рекорд Конора Макгрегора на профессиональном уровне в смешанных единоборствах составляет 22 победы, из которых 19 были одержаны нокаутом, и семь поражений.

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