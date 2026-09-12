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Коста возмутился положением Алекса Перейры в топ-15, обвинив UFC в двойных стандартах

Коста возмутился положением Алекса Перейры в топ-15, обвинив UFC в двойных стандартах
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Бывший претендент на титул UFC в среднем весе бразилец Пауло Коста выразил возмущение положением экс-чемпиона UFC в категории до 84 кг и до 93 кг соотечественника Алекса Перейры в топ-15 тяжёлого веса, а также обвинил руководство UFC в двойных стандартах.

«Это действительно неприемлемо: у UFC нет последовательного стандарта поведения или свода правил — они всё время применяют двойные стандарты. И ещё: какого чёрта Алекс Перейра до сих пор находится в рейтинге полутяжёлого веса после того, как подрался и проиграл в тяжёлом весе? И почему он занимает четвёртое место в топ-15 тяжёлого веса, не имея там ни одной победы, находясь выше Джоша Хокита?» — приводит слова Косты портал AgFight.

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