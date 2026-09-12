Пауло Коста заявил, что в UFC несколько раз отказали ему в расторжении контракта

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе бразилец Пауло Коста заявил, что руководство UFC несколько раз отказало ему в расторжении контракта.

«Уже просил руководство UFC, чтобы меня освободили от контракта, но мне отказали и сообщили, что я должен ещё раз подраться. На самом деле, я обращался к руководству с просьбой об уходе уже несколько раз. Последний раз был пару дней назад.

Да, после того как был объявлен главный бой турнира UFC 332. И мне тогда сказали: «Нет, мы не отпустим тебя. Дело не в личных отношениях, мы все профессионалы. Я честный парень и говорю то, что думаю». Сейчас присматриваюсь к большим боям, именам. Фанаты хотят громких противостояний. Сейчас я нахожусь в том положении, когда могу проводить такие бои, чтобы приносить болельщикам эмоции», — приводит слова Косты портал AgFight.