«Пусть идёт к чёрту». Перейра отверг критику Косты, сообщив о готовности подраться с ним

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в среднем и полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра отреагировал на критику со стороны соотечественника Пауло Косты, намекнув на готовность провести поединок с ним.

«Пауло странный парень. Он снова начал говорить, что я в топ-15 полутяжёлого веса, и не понимает почему это так. Я могу драться в полутяжёлом весе. У меня есть такое соглашение с UFC. А Коста заявляет: «О, у парня был всего один бой в тяжелом весе».

А что этот парень сделал в UFC? Я не говорю, что явлюсь хорошим, а Коста — плохим. Что сделал Коста? Посмотри, сколько времени я в деле, сколько у меня боёв за спиной, чего добился, какие рекорды поставил. Парень знает: если он заговорит обо мне, то начнёт появляться в медиа. Я очень хочу драться в тяжёлом весе. Мне 39 лет, время уходит. У меня есть шанс завоевать третий титул. Если бы я видел, что таковой возможности нет и мой шанс на успех в полутяжёлом весе, прямо бы сейчас позвонил Хантеру и сказал: «Коста хочет драться? Давайте сделаем это. Он хочет провести последний бой? Поставьте его со мной. Не хочет подписывать контракт? Я испорчу ему жизнь. Тогда пусть идёт на к чёрту», — приводит слова Перейры портал AgFight.