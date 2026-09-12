Пауло Коста: просил боя с мая на любом турнире UFC, а мне говорили ждать. Это катастрофа

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе бразилец Пауло Коста заявил, что руководство лиги игнорировало его просьбы предоставить нового соперника с мая, а также выразил разочарование насчёт главного события турнира UFC 332, которым стал бой соотечественницы Наталии Силвы и китаянки Ван Конг.

«Мы могли бы сделать гораздо лучший кард турнира UFC 332 для фанатов из Солт-Лейк-Сити. Не думаю, что они так уж довольны. Мне грустно и я недоволен, но дело не во мне. Прошу дать мне поединок с мая, а матчмейкеры говорили ждать. Не знаю почему. Может, потому что полутяжёлый дивизион немного неопределённый — в нём не так много доступных бойцов, а другие идут после поражений.

Так что я ждал поединка, просил о нём. Сначала мне предложили выйти на пятидневном уведомлении против Анкалаева в Абу-Даби. Я сказал, что готов подраться, но с нормальной датой. И этого мне не предоставили. Просил бой в Солт-Лейк-Сити, в Калифорнии, даже на UFC Noche. По какой-то причине руководство не хочет вводить временный чемпионский пояс в полутяжёлом весе. Считаю происходящее катастрофой», — приводит слова Косты портал MMA Mania.