Дана Уайт отреагировал на слухи, что новый мегатурнир UFC пройдёт вблизи горы Рашмор
Президент UFC Дана Уайт отреагировал на слухи, что новый мегатурнир UFC пройдёт вблизи горы Рашмор. Это национальный мемориал США. Памятник представляет собой гигантский барельеф, высеченный прямо в гранитной скале.
«Вот что сводит меня с ума, когда даю интервью: теперь ходит слух, что я собираюсь провести турнир вблизи горы Рашмор. Это совершенно не так. Вообще, Крейг Борсари (исполнительный вице-президент UFC. — Прим. «Чемпионата») только вчера вечером прилетел. Он уже четыре дня находился на месте, где я хочу провести этот турнир, изучая возможности осуществить это. Надеюсь, в течение следующих пары недель я смогу объявить об этом», — приводит слова Уайта портал Bloody Elbow.
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