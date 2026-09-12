Президент UFC Дана Уайт отреагировал на слухи, что новый мегатурнир UFC пройдёт вблизи горы Рашмор. Это национальный мемориал США. Памятник представляет собой гигантский барельеф, высеченный прямо в гранитной скале.

«Вот что сводит меня с ума, когда даю интервью: теперь ходит слух, что я собираюсь провести турнир вблизи горы Рашмор. Это совершенно не так. Вообще, Крейг Борсари (исполнительный вице-президент UFC. — Прим. «Чемпионата») только вчера вечером прилетел. Он уже четыре дня находился на месте, где я хочу провести этот турнир, изучая возможности осуществить это. Надеюсь, в течение следующих пары недель я смогу объявить об этом», — приводит слова Уайта портал Bloody Elbow.