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В АСА сообщили, что Шлеменко может провести бой за титул чемпиона с экс-бойцом UFC

В АСА сообщили, что Шлеменко может провести бой за титул чемпиона с экс-бойцом UFC
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Глава лиги АСА Магомед Бибулатов анонсировал кард турнира АСА 211, который станет последним для лиги в 2026 году.

«Мы приняли решение провести итоговый турнир в конце декабря в Санкт‑Петербурге. По главному событию у нас в разработке титульный бой за вакантный пояс — Рамазан Эмеев против Александра Шлеменко», — приводит слова Бибулатова пресс-служба АСА.

Руководитель АСА также добавил, что в соглавном событии вечера состоится чемпионский поединок в наилегчайшем весе между Анатолием Кондратьевым и Ареном Акопяном.

Кроме того, на турнире лиги АСА в Санкт-Петербурге запланированы бои с участием Эдуарда Вартаняна, Али Багова, а также реванш между Артёмом Резниковым и Зауром Гаджиевым.

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