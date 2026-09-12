В АСА сообщили, что Шлеменко может провести бой за титул чемпиона с экс-бойцом UFC

Глава лиги АСА Магомед Бибулатов анонсировал кард турнира АСА 211, который станет последним для лиги в 2026 году.

«Мы приняли решение провести итоговый турнир в конце декабря в Санкт‑Петербурге. По главному событию у нас в разработке титульный бой за вакантный пояс — Рамазан Эмеев против Александра Шлеменко», — приводит слова Бибулатова пресс-служба АСА.

Руководитель АСА также добавил, что в соглавном событии вечера состоится чемпионский поединок в наилегчайшем весе между Анатолием Кондратьевым и Ареном Акопяном.

Кроме того, на турнире лиги АСА в Санкт-Петербурге запланированы бои с участием Эдуарда Вартаняна, Али Багова, а также реванш между Артёмом Резниковым и Зауром Гаджиевым.