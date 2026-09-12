«Давай, брат!» Карлос Пратес бросил вызов Исламу Махачеву на русском языке

Второй номер рейтинга UFC в категории до 77 кг бразилец Карлос Пратес бросил вызов действующему обладателю чемпионского титула UFC в полусреднем весе россиянину Исламу Махачеву на русском языке.

«Давай, брат! 29-2», — сказал Пратес в видео.

Карлосу 32 года. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств бразилец дебютировал в марте 2012 года. У Пратеса в рекорде в ММА 24 победы, из которых 22 были одержаны досрочно, и семь поражений.

В последнем поединке, который состоялся на турнире UFC Fight Night 275 в Перте, Австралия, Пратес сразился с бывшим чемпионом UFC в полусреднем весе Джеком Делла Маддаленой. Карлос одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде.